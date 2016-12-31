2016 12 31 08:03:06

До Гадяцького відділу поліції по телефону “102” надійшло повідомлення від приватного підприємця, про те, що 29 грудня поточного року близько 10:07 у Гадячі невідомі особи чоловічої статі (один перебував на вулиці) скоїли розбійний напад на магазин-ломбард “Золото” та заволоділи виробами із золота.

При виїзді поліції на місце події було встановлено, що 29.12.2016 року невідомі особи залишивши автомобіль, орієнтовно марки “Мазда – 6” , сірого кольору поблизу місця вчинення злочину, втрьох зайшли до магазину-ломбарду, залишивши при цьому одного співучасника на вулиці, де із застосуванням предмету схожого на пістолет, скоїли розбійний напад.

При цьому за допомогою викрутки злочинці відкрили вітрини і заволоділи виробами із золота.

Кількість та вартість викраденого встановлюється.

Коли власник сусіднього магазину почув якісь незрозумілі звуки, то підійшов до входу в магазин – ломбард «Золото». Зловмисник, який знаходився на вході до магазину, пригрозив йому обрізом мисливської рушниці та заборонив заходити до приміщення .

Скоївши злочин, зловмисники зникли на автомобілі по вул. Терешковій, Тельмана, Лохвицькій та Героїв Майдану в напрямку смт. Липова Долина Сумської області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 ККУ

Прикмети нападників:

– перший злочинець : куртка світлого кольору з капюшоном, штани світлого кольору, темна шапка в’язана.

– другий злочинець: спортивна куртка темного кольору, штани темного кольору.

– третій злочинець: куртка темного кольору, штани темного кольору, мав при собі предмет схожий на пістолет.

– четвертий злочинець, який перебував на вулиці: кутка синього кольору, шапка синього кольору. Зріст приблизно 175 см. Мав при собі предмет, схожий на обріз мисливської рушниці.

Поліція Гадяччини звертається до всіх громадян, особливо мешканців м. Гадяч вул. Терешкової, Гагаріна, Тельмана, Лохвицька , Героїв Майдану та працівників таксі з проханням надати відому вам інформацію по даній події, яка допоможе в подальшому правоохоронцям встановити зловмисників за тел. 099-360-03-66.



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