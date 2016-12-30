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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2016 12 30 09:59:46

У Гадячі горіла зерносушарка: знищено 5 т кукурудзи

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Учора у Гадячі виникла пожежа у зерносушарці, яка належить одному із місцевих підприємств. Відразу до місця події були направлені два відділення 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці локалізували пожежу об 16:15, ліквідували – о 17:40.

Вогнем було знищено зерносушарку та 5 т кукурудзи, пошкоджено 3 т кукурудзи. Вдалося врятувати 15 т кукурудзи від знищення вогнем.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

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