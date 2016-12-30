У Гадячі горіла зерносушарка: знищено 5 т кукурудзи

Учора у Гадячі виникла пожежа у зерносушарці, яка належить одному із місцевих підприємств. Відразу до місця події були направлені два відділення 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.