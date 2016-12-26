2016 12 26 12:14:21

У Диканському районі прийняли програму правової освіти населення

23 грудня начальник відділу «Диканське бюро правової допомоги» Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Олійник взяв участь у роботі сесії Диканської районної ради. Під час сесії депутати ухвалили Програму правової освіти населення Диканського району на 2017-2021 роки.

На її фінансування з районного бюджету заплановано виділити 45 тисяч гривень.

Програма спрямована на вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, підвищення рівня загальної правової культури тощо.

Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на Міжвідомчу координаційно-ме тодичну раду з правової освіти населення при Диканській районній державній адміністрації.

Кадровий потенціал забезпечення правової освіти громадян складають представники відділу «Диканське бюро правової допомоги», викладачі правознавства та інших юридичних дисциплін, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

Правопросвітницт во у територіальних громадах є одним з основних завдань Диканського бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: смт. Диканька, вул. Гоголя, 1 (другий поверх).