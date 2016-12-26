У Диканському районі прийняли програму правової освіти населення
23 грудня начальник відділу «Диканське бюро правової допомоги» Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Олійник взяв участь у роботі сесії Диканської районної ради. Під час сесії депутати ухвалили Програму правової освіти населення Диканського району на 2017-2021 роки.
На її фінансування з районного бюджету заплановано виділити 45 тисяч гривень.
Програма спрямована на вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, підвищення рівня загальної правової культури тощо.
Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на Міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення при Диканській районній державній адміністрації.
Кадровий потенціал забезпечення правової освіти громадян складають представники відділу «Диканське бюро правової допомоги», викладачі правознавства та інших юридичних дисциплін, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.
Правопросвітництво у територіальних громадах є одним з основних завдань Диканського бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: смт. Диканька, вул. Гоголя, 1 (другий поверх).
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+