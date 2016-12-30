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Комуналка, Полтавщина, Суспільство



2016 12 30 10:15:39

У дворах Кременчука продовжують демонтувати самовільно влаштовані перешкоди для проїзду транспорту

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Усі самовільно влаштовані перешкоди на внутрішньоквартальних проїздах Кременчука мають бути демонтовані. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. На цьому тижні було проведено демонтаж  таких лежачих «поліцейських» у 20-ти дворах багатоповерхівок. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У місцях, де вони були втановлені, дорожники проводять роботи з відновлення асфальтового покриття.  Вцілому, відповідно до рішення виконкому має бути проведено демонтаж понад 160  таких споруджень.  
Міський голова Віталій Малецький під час затвердження даного документу наголосив, що такі перешкоди мають бути прибрані лише з однією метою, щоб забезпечити вільний доступ до будь-якого під’їзду автомобілям оперативних служб. Не завжди швидка допомога, пожежний автомобіль тощо може оперативно дістатися за викликом, адже на його шляху трапляються такі примусові перешкоди.

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