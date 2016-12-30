2016 12 30 10:15:39

У дворах Кременчука продовжують демонтувати самовільно влаштовані перешкоди для проїзду транспорту

Усі самовільно влаштовані перешкоди на внутрішньоквартальних проїздах Кременчука мають бути демонтовані. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. На цьому тижні було проведено демонтаж таких лежачих «поліцейських» у 20-ти дворах багатоповерхівок. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У місцях, де вони були втановлені, дорожники проводять роботи з відновлення асфальтового покриття. Вцілому, відповідно до рішення виконкому має бути проведено демонтаж понад 160 таких споруджень.