2016 12 23 09:17:54

У Чорнухинській РДА обговорили питання соціального захисту учасників АТО

22 грудня в залі засідань райдержадміністрації відбулася розширена презентація питань соціального захисту учасників АТО, звільнених з військової служби у запас та вакантних посад у військових частинах з метою працевлаштування їх на військову службу за контрактом. Захід, організований Чорнухинським райвійськкоматом спільно з райдержадміністрацією, провів заступник голови райдержадміністрації Владислав Бибик. З даного питання поінформувала начальник служби захисту інформації Чорнухинського райвійськкомату Олена Марченко.

Перед присутніми виступили лікар-терапевт з обслуговування інвалідів та учасників війни КЗ «Чорнухинська центральна районна лікарня» Вікторія Огарь, головний спеціаліст з профорієнтації відділу надання соціальних послуг районного центру зайнятості Юлія Томченко, заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Віра Буць, в.о. директора ПП «Чорнухинський центр земельного кадастру» Віталій Шостак, представник ФОП Костюк О.В. Андрій Самусєв та відповіли на ряд запитань.

Як і під час попередньої зустрічі з учасниками АТО, що пройшла у райдержадміністрації 13 жовтня цього року, найбільше нарікань було на зволікання із виготовленням технічної документації на землю, що виникає з різних причин. Претензії щодо цього висловили Олександр Міщенко, Володимир Іванов, Володимир Кухар та інші. Учасники АТО хочуть бачити, на якій стадії перебуває виготовлення документації по кожному з них.

Заступник голови райдержадміністрації Владислав Бибик запевнив, що вирішувати наболілі проблеми райдержадміністрація буде спільно із причетними до цього службами та моніторити стан справ щопонеділка.

Участь у зустрічі взяли заступник начальника Лохвицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області Юрій Самойлік, завідувач сектору землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру у Чорнухинському районі Полтавської області Валерій Кошман.

Заступник начальника відділу «Чорнухинське бюро правової допомоги» Жанна Шульга ознайомила з наданням безоплатної вторинної правової допомоги з питань соціального забезпечення учасникам АТО та внесеними змінами до законодавства, що дасть змогу в майбутньому отримувати безоплатну вторинну правову допомогу з будь-яких питань, що включає в себе право на безоплатні складення процесуальних документів та представництво інтересів у суді адвокатами.