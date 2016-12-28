2016 12 28 17:55:14

У Чорнухах презентували виставку робіт вихованців позашкільних навчальних закладів

У малій залі адмінбудинку перед початком пленарного засідання п’ятнадцятої сесії Чорнухинської районної ради сьомого скликання вихованців позашкільних навчальних закладів презентували виставку власних виробів.

Експонували вироби з дерева, рогозу, бісеру, квілінгу, соломки, вишивки як нитками, так і бісером. Лідером продажу став символ наступаючого 2017 року – півень вирізьблений з фанери, про це повідомили в Чорнухинській РДА.