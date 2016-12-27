2016 12 27 15:51:27

У 2017 році медицина Полтавщини робить акцент на модернізації лікарняних закладів та впровадженні інновацій

Напередодні Нового року медики Полтавщини підсумовували, що вдалося зробити за цей рік і обговорювали на колегії Департаменту охорони здоров’я плани на 2017 рік. Зокрема, йшлося і про медичну реформу, створення в області 4-х госпітальних округів.

Передував колегії об’їзд обласних медичних закладів за участі голови Полтавської облдержадміністр ації Валерія Головка, голови постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Людмили Овчаренко та директора Департаменту охорони здоров’я Віктора Лисака. Керівництво побувало у трьох медичних закладах обласного підпорядкування, де протягом 2016-го придбали обладнання чи зробили ремонти, зокрема, і коштом обласного бюджету, — у Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні, обласній клінічній лікарні імені М. В. Скліфосовського та обласному онкологічному диспансері.

У обласній дитячій лікарні Валерію Головку показали новенький реанімаційний автомобіль для неонатальної бригади. Автівка оснащена транспортною системою з інкубатором, моніторинговою апаратурою, сучасним апаратом штучної вентиляції легень. Вартість — 3,3 млн. грн.

— Немовля з вадами можна транспортувати від полового відділення, через всю лікарню в авто, де дитинку підключають до бортової системи і можна везти на будь-яку відстань, — коментує головний спеціаліст відділу фінансово-економ ічної роботи та медичної допомоги матерям і дітям Ігор Перогов. — Обладнання унікальне, апарат штучної вентиляції легень виробництва США. На цьому авто можна транспортувати дитину з будь-якого місця із тими ж вадами серця, недоношених діток. При чому обладнання автоматично підлаштовується під малюка.

Окрім того, у дитячій лікарні цього року розпочали реконструкцію та переобладнання реанімаційного відділення з блоком для новонароджених. Вартість будівельних робіт — 9,5 мільйонів гривень, вартість закупленого обладнання — 6,6 мільйонів. Як зауважив Віктор Лисак, у планах на 2017 рік завершити реконструкцію реанімаційного відділення. Зокрема, збудувати кисневу станцію та реконструювати лабораторію реанімації. Ціна питання — 9,6 мільйона гривень.

На території обласної лікарні імені Скліфосовського цього року збудували дизельну генераторну, котра на випадок аварії може 17 годин безперебійно забезпечувати електроенергією три відділення — хірургічне, дитяче і поліклінічне. У онкодиспансері зроблено капітальний ремонт відділення променевої терапії. Тут голова ОДА поцікавився «віком» обладнання для променевої терапії. Зауважив, що потрібно купувати нову апаратуру і попрохав фахівців знайти необхідні модифікації. Про це говорив і під час самої колегії, що проходила в конференц-залі онкодиспансеру.

— Медицина залишається пріоритетним напрямком фінансування з обласного бюджету. Наше завдання — зменшити кількість закладів, які не надають якісні медичні послуги. Іншого шляху немає. Не хочу, щоб ми на Полтавщині створювали прецеденти і боролися за ліжко-місця. Людина не приходить у медичний заклад, щоб полежати в ліжку, а щоб отримати якісну допомогу. А вона не можлива без фахівців високого рівня, якісних медпрепаратів і сучасного обладнання, — зауважив Валерій Головко. — Якщо ми ремонтуємо приміщення, але не маємо змоги придбати сучасне обладнання, то даремно витрачаємо і час, і гроші. Маємо зосередитися на тому, щоб всі лікувальні заклади Полтавщини, не залежно від рівня медицини (первинна, вторинна чи третинна), забезпечити сучасним обладнанням. Тому 2017 рік має стати початком швидкої модернізації медицини області.

Щодо фінансів, то голова ОДА переконаний, що коштів вистачить. З одного боку є тісна співпраця з обласною радою і депутатський корпус підтримує будівництво сучасних медичних закладів і переоснащення існуючих. З іншого боку, наступного року Полтавщина очікує отримати кошти від нафтогазової галузі. І третину цих грошей розраховують використати саме на модернізацію та переоснащення медичних закладів.