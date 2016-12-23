У 2017-ому у Миргороді стартує “Місто активних громадян”

МАГ – скорочена назва оновленої міської програми, яка стартує в 2017 році. Відповідне рішення затвердили на пленарному засіданні, що відбулося 22 грудня. Ініціатива передбачає продовження спільних заходів активних громадян і влади на поліпшення інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного становища міста чи його мікрорайонів. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

У 2016 році на реалізацію заходів спрямовано 100 тис.грн.( реалізовано 10 проектів). На наступний заклали суму в двічі більшу. На один суспільно-корисний проект припадає 20 тис.грн. місцевих асигнувань. Задля розвитку та посилення громадської активності в місті Миргороді в рамках співпраці з Британською Радою за програмою “Активні Громадяни”, співпраці з громадськими організаціями та активістами міста та в умовах необхідності підтримки громадських ініціатив запроваджується Програма “Місто активних громадян”. Програма є логічним продовженням Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян міста Миргорода на 2016 рік, втілення якої дало позитивні результати у формуванні партнерських відносин.

Програма “Місто активних громадян” передбачає проведення протягом 2017-2022 років заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування, реалізації та розвитку різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської думки. Акронім Програми “Місто активних громадян” – МАГ, є офіційною скороченою назвою.

Реалізація Програми на 2017-2022 роки відбуватиметься шляхом проведення щорічного конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету при умові співфінансування Проектів громадянами міста. Передбачений обсяг фінансування Програми з міського бюджету на 2017 рік становить 200,0 тисяч грн. , на 2018 рік – 220 тис. грн., 2019 рік – 250 тис. грн., 2020 рік – 280 тис. грн., 2021 рік – 300 тис. грн., 2022 рік – 330 тис. грн. Фінансування одного Проекту з міського бюджету не повинно перевищувати 20,0 тисяч грн. Співфінансування учасників ініціативної групи (громадян міста) у розмірі не менше 15% від загальної вартості одного Проекту є обов’язковою умовою. Ініціативна група може долучати власних спонсорів до співфінансування. Сума співфінансування за рахунок спонсорських коштів необмежена.