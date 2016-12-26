2016 12 26 12:05:22

Туристи Кременчуцького району підбили підсумки 2016 року (ФОТО)



У клубі села Потоки, поблизу Кременчука, зібралися туристи щоб підбити підсумки року та відзначити створення Федерації спортивного туризму Кременчуцького району.

На святковому вечері, на який зібралося близько 60 чоловік, було представлено понад 10 фільмів про походи не тільки на території України але й в Монгоголії, Грузії, Киргизії і на Камчатці.

На зібрання прибули туристи з Кременчука, Дмитрівки, Терешківки, Кияшок, Поток, Наддніпрянського, а також завітали гості з Полтави.

У програмі заходу були також веселі конкурси та звучали пісні під гітару. Своїм прикладом кременчуцькі туристи закликають усіх жителів області до активного туризму та відпочинку.

Захід відбувся за сприяння голови Потоківської сільської ради Юрія Зорі, який також займається туризмом.