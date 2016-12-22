2016 12 22 18:21:00

Цьогоріч зросли надходження до бюджетів від сплати лісгоспами податків

За 9 місяців цього року зросли надходження до бюджетів від сплати лісгоспами області податків та зборів.

Про це повідомив заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Микола Чумак.

До зведеного бюджету сплатили 88,8 млн грн податків. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. А також на 0,2 млн грн більше, ніж за весь минулий рік.