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Суспільство, Україна



2016 12 26 17:52:26

“Та молитва на Різдво берегла його в АТО” – #ПісніВійни презентували колядку про війну на сході

Гурт “Піккардійська терція” разом із нацгвардійцем Зиновієм Медюхом записали колядку про війну на Сході. Її назвали “Молитва на Різдво”. Музичний твір створили у рамках проекту “Пісні Війни”. Про це повідомляють на свої сторінці у Facebook #ПісніВійни. Колядку «Молитва на Різдво» нацгвардієць Зиновій Медюх написав торік перед Різдвяними святами, коли повертався із передової у рідний Стрий, що на Львівщині.

«Молитва на Різдво» – це шостий сингл соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Автором слів та музики цієї сучасної колядки є український воїн і бард Зиновій Медюх, відомий також як Зеник з Майдану. Виконують автор, нацгвардієць Зиновий Медюх, співачка Оксана Муха і вокальна формація Піккардійська терція.

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