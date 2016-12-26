2016 12 26 17:52:26

“Та молитва на Різдво берегла його в АТО” – #ПісніВійни презентували колядку про війну на сході



Гурт “Піккардійська терція” разом із нацгвардійцем Зиновієм Медюхом записали колядку про війну на Сході. Її назвали “Молитва на Різдво”. Музичний твір створили у рамках проекту “Пісні Війни”. Про це повідомляють на свої сторінці у Facebook #ПісніВійни . Колядку «Молитва на Різдво» нацгвардієць Зиновій Медюх написав торік перед Різдвяними святами, коли повертався із передової у рідний Стрий, що на Львівщині.