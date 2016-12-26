“Та молитва на Різдво берегла його в АТО” – #ПісніВійни презентували колядку про війну на сході
Гурт “Піккардійська терція” разом із нацгвардійцем Зиновієм Медюхом записали колядку про війну на Сході. Її назвали “Молитва на Різдво”. Музичний твір створили у рамках проекту “Пісні Війни”. Про це повідомляють на свої сторінці у Facebook #ПісніВійни. Колядку «Молитва на Різдво» нацгвардієць Зиновій Медюх написав торік перед Різдвяними святами, коли повертався із передової у рідний Стрий, що на Львівщині.
«Молитва на Різдво» – це шостий сингл соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Автором слів та музики цієї сучасної колядки є український воїн і бард Зиновій Медюх, відомий також як Зеник з Майдану. Виконують автор, нацгвардієць Зиновий Медюх, співачка Оксана Муха і вокальна формація Піккардійська терція.
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