2016 12 28 17:11:19

Святкування Нового року у Горішніх Плавнях (план заходів)

Начальник відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська анонсувала культурно-мистецькі заходи з нагоди свят Нового Року та Різдва Христового у Горішніх Плавнях, повідомили у міській раді.

29-30 грудня колективи Палацу культури і творчості запрошують містян на святкові новорічні концерти.

У новорічну ніч з 01.00 години на Театральній площі біля головної ялинки міста буде організовано святковий музичний супровід.