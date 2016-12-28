Святкування Нового року у Горішніх Плавнях (план заходів)
Начальник відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська анонсувала культурно-мистецькі заходи з нагоди свят Нового Року та Різдва Христового у Горішніх Плавнях, повідомили у міській раді.
29-30 грудня колективи Палацу культури і творчості запрошують містян на святкові новорічні концерти.
У новорічну ніч з 01.00 години на Театральній площі біля головної ялинки міста буде організовано святковий музичний супровід.
2 та 3 січня о 10.00 та 13.00 у великій залі Палацу культури і творчості пройдуть новорічні дитячі ранки з розважальною конкурсною програмою. 07 січня з нагоди Різдва Христового на Театральній площі міста відбудеться театралізоване свято «Українські вечорниці».
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