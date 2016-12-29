2016 12 29 11:05:05

Полтавка – серед призерів чемпіонату Європи з боротьби сумо

Студентка фізико-математичного факультету Аліна Марченко – серед призерів чемпіонату Європи з боротьби сумо, повідомили у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

З 23 по 26 грудня 2016 року в м. Рига (Латвія) проходив відкритий чемпіонат Європи з боротьби сумо. Студентка фізико-математичного факультету, майстер спорту України Аліна Марченко посіла друге місце серед юніорів у ваговій категорії до 55 кг.