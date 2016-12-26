2016 12 26 20:00:54

Страус з АТО знову висиджує потомство в Полтаві

Страус-переселенець Кабул, якого перевезли у Полтаву з Донбасу, зновувисиджує потомство. Сьогодні 26 грудня самка Гуля знесла перше яйце. Його вага 300гр. Це нова наречена для Кабула. Вони створили пару і чекають на нове потомство.

За словами завідувача відділу сільського господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Марія Валюх каже, пара Кабула та Гулі склалася вдало, на відміну від минулого року. Тоді ця самка була ще молодою і він не звернув на неї уваги.

«Ему – це великий австралійський птах. Вони адаптувалися до наших кліматичних умов, але нині в них весна і йде шлюбний період, тому вони почали нести яйця. Яйця мають зелений колір і вага кожного від 300 до 450 гр», – сказала Валюх.

Минулого року самка ему відклала 9 яєць. З них вилупилися 3 птахи. Нині їм вже півроку. Це хлопчики чи дівчатка , стане відомо через 2, роки.

Нагадаємо, Страуса ему до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру привезли з-під Донецька у грудні 2014 року. Знайшов його там боєць АТО Валерій Боняківський. Коли він загинув мама військового Марія Карпівна ініціювала перевезення птаха до Полтави.