Соціальні заклади Карлівського району переводять на альтернативні джерела теплової енергії

Досвід підприємства “Докучаєвські чорноземи” у використанні альтернативних джерел енергії вирішили взяти на озброєння у Карлівському районі. На усіх потужностях підприємства кілька років тому встановили спеціальні котли на пелетах, тим самим заощаджуючи дорогий вже тоді газ. “Сьогодні ж ми практично злізли з “газової голки” і до того ж маємо чималу економію”, – говорить багаторічний керівник компанії “Докучаєвські чорноземи” Юрій Кобченко.

– 2 роки назад ми всі свої котельні – 25 об’єктів – ми перевели на альтернативне паливо. Досвід у нас уже є, люди у нас працюють, які працювали у газовому господарстві. Наше паливо – це 30% лушпиння соняшника, а 70% – це солома, яка є і буде, поки сонце світить і хліб родить. І маємо хорошу ефективність – як мінімум у три рази тепло дешевше. Ми придбані котли окупили буквально за 1,5 року, – розповідає Юрій Кобченко.

На підприємствах “Докучаєвських чорноземів” побував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час свого робочого візиту до Карлівського району. “І досвід підприємства можна використати для енергомодернізац ії у області”, – ділиться планами очільник обласної ради.

– Що важливо, що це підприємство іде в ногу з філософією держави – це енергоефективніс ть. Я думаю, що це підприємство цілком може брати участь у відповідній програмі Державного фонду енергоефективнос ті, який зафіксовано у розмірі 900 мільйонів гривень. У них вже є досвід. Та найголовніше – можна говорити що є методи позбавлення від залежності, яка мають бюджетні підприємства від монополістів ринку газу, – сказав Олександр Біленький.

Тим часом у “Докучаєвських чорноземах” кажуть – уже зробили перші кроки у напрямку переобладнання теплових систем соціальних закладів. Будинки культури чотирьох сіл району вже опалюються твердопаливними котлами. 20 грудня закінчили монтаж такого котла у Михайлівці. “І на цьому не збираємось зупинятись”, – говорить керівник підприємства Юрій Кобченко.

– При голові Карлівської райдержадміністр ації була нарада, на якій були присутні керівники управлінь охорони здоров’я, освіти, сільські голови, на якій було вирішено, що ми поетапно будемо переводити соціальні заклади на альтернативне опалення. Ми за свої кошти будемо купувати котли і забезпечувати наших людей теплом, – сказав Юрій Кобченко.