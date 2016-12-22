2016 12 22 15:53:40

“Сьогодні зареєструвати бізнес можна, не виходячи з дому чи з офісу”, – Ірина Пашко

Реформа системи реєстрації бізнесу та нерухомості реалізована успішно. Відтепер державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців здійснюється державними реєстраторами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних державних адміністрацій та нотаріусами за принципом екстериторіально сті в межах України. Державна ж реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться державними реєстраторами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних державних адміністрацій незалежно від місця знаходження нерухомого майна в межах області та нотаріусами в межах України, розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.

“Завдяки цій реформі вдалося подолати корупційну складову процесу, покращити рівень надання адміністративних послуг. Мін’юст звільнив 2000 державних реєстраторів, натомість з’явилося 10000 незалежних від Міністерства реєстраторів, що надають дійсно якісні адміністративні послуги. Саме завдяки реформам Міністерства юстиції ми змогли так серйозно вирости у рейтингу «DoingBusiness»”, – наголосила Ірина Пашко.

Нині функціонує Кабінет електронних сервісів, яким на цей час скористалися понад мільйон раз.

“Тож сьогодні навіть зареєструвати бізнес можна, не виходячи з дому чи з офісу”, – додала очільниця обласного управління юстиції.