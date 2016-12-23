Сьогодні на площі Перемоги відбудеться Новорічне шоу оркестрів Кременчука
Сьогодні біля Головної ялинки Кременчука для кременчужан і гостей міста духові творчі колективи організовують феєричне Новорічне шоу оркестрів.
Концертна програма розпочнеться о 17.00 вітаннями Діда Мороза та Снігуроньки. О 17.15 год. на підмостки вийдуть музиканти духового оркестру «Медикус» Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І.Литвиненка, 17.45 год. – народний дівочий духовий оркестр “Роксолана” Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка, 18.15 год. – духовий оркестрВЧ А-1546, 19.00 год. – Міський духовий оркестр.
У суботу та неділю, 24 і 25 грудня, святково-розважальна програма на сцені біля Головної ялинки Кременчука розпочнеться о 15.00 год.
24 грудня
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.15
17.15 20.00
Конкурсно-розважальна програма «Серпантин новорічних забав»
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