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Анонс, Полтавщина, Суспільство



2016 12 23 09:20:37

Сьогодні на площі Перемоги відбудеться Новорічне шоу оркестрів Кременчука

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Сьогодні біля Головної ялинки Кременчука для кременчужан і гостей міста духові творчі колективи організовують феєричне Новорічне шоу оркестрів.

Концертна програма розпочнеться о 17.00 вітаннями Діда Мороза та Снігуроньки. О 17.15 год. на підмостки вийдуть музиканти духового оркестру «Медикус» Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І.Литвиненка, 17.45 год.  – народний дівочий духовий оркестр “Роксолана” Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка, 18.15 год. – духовий оркестр ВЧ А-1546, 19.00 год. – Міський духовий оркестр.
 
У суботу та неділю, 24 і 25 грудня, святково-розважальна програма на сцені біля Головної ялинки Кременчука розпочнеться о 15.00 год.  
 
24 грудня
 
15.00  
16.00
 
16.00
17.00
 
17.00
17.15
 
17.15  20.00
 
 
 
Конкурсно-розважальна програма «Серпантин новорічних забав»
Новорічна розважальна програма
«ДЖЕМ-КЛУБ»
 
Вітання Діда Мороза і Снігуроньки
 

BabyBoomFest
25 грудня
 
15.00  
16.00
 
16.00
17.00
 
 
17.00
17.15
 
17.15
18.15
 
18.15  19.00
 
19.00 20.00       
 
 
Новорічне свято «Приходь
те до нас погуляти, з Новим роком привітати»
Святкуємо Різдво разом з усім світом
R 500 років реформації
1517-2017
 
Вітання Діда Мороза і Снігуроньки
 
 
 
Новорічна розважальна програма
«Єсенія»
 
 
 
Святковий новорічний концерт
Народного Шоу-гурту «Люстерко»
 
 
 
Святковий новорічний концерт
Народного Шоу-гурту
«Молодість»

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