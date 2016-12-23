2016 12 23 09:20:37

Сьогодні на площі Перемоги відбудеться Новорічне шоу оркестрів Кременчука

Сьогодні біля Головної ялинки Кременчука для кременчужан і гостей міста духові творчі колективи організовують феєричне Новорічне шоу оркестрів.

Концертна програма розпочнеться о 17.00 вітаннями Діда Мороза та Снігуроньки. О 17.15 год. на підмостки вийдуть музиканти духового оркестру «Медикус» Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І.Литвиненка, 17.45 год. – народний дівочий духовий оркестр “Роксолана” Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка, 18.15 год. – духовий оркестр ВЧ А-1546, 19.00 год. – Міський духовий оркестр.

У суботу та неділю, 24 і 25 грудня, святково-розважальна програма на сцені біля Головної ялинки Кременчука розпочнеться о 15.00 год.