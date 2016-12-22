2016 12 22 16:44:08

Сьогодні бойовики двічі йшли на штурм Світлодарської дуги

Ворог продовжує провокативні дії на Світлодарській дузі. Про це повідомляють у прес-службі Міноборони.

«Сьогодні вранці ворог двічі намагався штурмувати позиції Сил Антитерористичної операції на Донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні. Так, з 09.00 до 09.45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України із займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму.

«Усі атаки відбито, противник змушений був відступити. Втрат серед особового складу Збройних Сил України немає, втрати противника уточнюються», – зазначають у МОУ.

