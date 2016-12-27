2016 12 27 14:33:57

Школярі Диканщини й Семенівщини наслідують громадських лідерів

2016-й, що минає, – рік ювілеїв Незалежності України й нашого Основного Закону, річниць від дня народження Лесі Українки, Івана Франка й Івана Багряного, встановлення в Полтаві пам’ятника Тарасові Шевченку й роковин пам’яті Великого Кобзаря.Аби ще наголосити на знаковості цих великих дат і видатних постатей української нації, вшанування яких належать до головних напрямків діяльності обласного відділення Міжнародної організації «Жіноча громада», заслужений працівник культури України, голова об’єднання Валентина Шемчук зустрілася із школярами й учителями Полтавщини.

Наспільне обговорення патріотичних тем визначних подій року, що йде в історію, лідера громадського жіночого руху запросили до загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великих Будищ. «Із учнями та їхніми наставниками ми залишаємося справжніми друзями впродовж багатьох років – ще від часу проведення в цьому диканському селі наукової конференції «Великобудищанський трактат. 1709» до 300-ї річниці воєнно-політичного виступу гетьмана України Івана Мазепи, потім були святкування напередодні 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка в Полтаві, разом за фінансової допомоги наших земляків із Сполучених Штатів Америки у складі делегації 53-х полтавських школярів ми вклонилися Великому Кобзареві на Канівській горі, – акцентувала гостя. – Щойно доповідачами Круглого столу в обласній бібліотеці імені І. П. Котляревського до Дня української мови і писемності «Наша мова солов’їна» знову виступили визнаний майстер педагогічної справи, учитель української мови та літератури Людмила Яхно та її талановита вихованка – восьмикласниця Олеся Шуприк». На ознаку запоруки подальшої співпраці учитель біології й хімії, учасниця Програми «Відкритий світ» Тетяна Біляєва презентувала музейну експозицію, а заслужений учитель України, заступник директора Ярослава Городницька й викладач історії та правознавства Світлана Калашнік вручили пані Валентині власну книгу «Великобудищанська школа».

Учні та їхні наставники створили про відому громадську діячку стрічку, яка стала одкровенням для глядачів, та представили її на бібліотечний конкурс фільмів «Герой нашого часу». Автори Наталія Календарь – читачка бібліотеки-філії № 3 Полтавської централізованої бібліотечної системи, учениця 8 класу Семенівського навчально-виховного комплексу № 1 імені М. М. Хорунжого, художній керівник, очільниця гуртка «Муза» районного Будинку дитячої та юнацької творчості Зоя Заложчик, до котрих долучилася й фахівець центральної міської бібліотеки – інженер комп’ютерної техніки Інна Петах, разом із Валентиною Шемчук обирають нові шляхи співпраці – це конкурси малюнків «Родинні реліквії-обереги» й «Пам’ять Вкраїни постає», кращі роботи учасників котрих експонувалися на виставках для однолітків-полтавців, а також в німецькій столиці Берліні й Інституті українського модерного мистецтва в Чикаго, обласне змагання «Відлуння заповітів земляків», що відкриває нові юні наукові й літературні таланти, започаткування мистецьких проектів – створення опоетизованих портретів видатних земляків. Разом увічнюємо світлу пам’ять відомого журналіста й правозахисника Олександра Кулика й самовідданих оборонців Української Землі, загиблих на Східних кордонах нашої держави в боротьбі з російськими окупантами – невдовзі в Семенівці буде встановлено меморіальну дошку Володимирові Шульзі, виготовлену підприємцем-доброчинцем Вадимом Голобородовим.

Катерина Якименко

м. Київ