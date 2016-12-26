MENU
Головне, Полтавщина, Суспільство



2016 12 26 15:39:20

Серед кременчужан – учасників бойових дій відбулося жеребкування 25 земельних ділянок

8219916-12-26-15-28-12-007

Учора у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулося жеребкування земельних ділянок серед учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО. Цього разу ділянки розподілялися в двох мікрорайонах Кременчука, а саме, на вулиці Гайдамацькій (правобережжя міста) та в жилому масиві Млинки-Лашки на вул. Василя Симоненка та Ігоря Сікорського. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

8219916-12-26-15-27-58-475
За інформацією управління земельних ресурсів Кременчука, у вищезазначених мікрорайонах міста під розподіл підпало 25 земельних ділянок, зокрема, на вулиці Гайдамацькій – 8 ділянок, в жилому масиві Млинки-Лашки – 17 ділянок.  Шляхом відкритого жеребкування кожна ділянка отримала свого власника з числа 335 претендентів.
5848

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,574 seconds.