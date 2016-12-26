2016 12 26 15:39:20

Серед кременчужан – учасників бойових дій відбулося жеребкування 25 земельних ділянок

Учора у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулося жеребкування земельних ділянок серед учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО. Цього разу ділянки розподілялися в двох мікрорайонах Кременчука, а саме, на вулиці Гайдамацькій (правобережжя міста) та в жилому масиві Млинки-Лашки на вул. Василя Симоненка та Ігоря Сікорського. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.