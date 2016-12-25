Учора ще 10 шкіл Сластіона перейшли під захист України. Йдеться про будівлі шкіл у селах Мокіївка, Курінька, Безсали (дві школи), Богодарівка, Жабки, Пісочки, Бодаква, Лука та Білогорівка. Всі ці об’єкти відтепер будуть охоронятись державою.
Експертна рада в ОДА одноголосно затвердила подані документи.
Управління культури Полтавської ОДА перед внесло в план роботи на наступний рік заходи по школах Сластіона, щоб дати їм друге життя.
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