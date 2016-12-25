2016 12 25 08:24:24

Учора ще 10 шкіл Сластіона перейшли під захист України. Йдеться про будівлі шкіл у селах Мокіївка, Курінька, Безсали (дві школи), Богодарівка, Жабки, Пісочки, Бодаква, Лука та Білогорівка. Всі ці об’єкти відтепер будуть охоронятись державою.

Експертна рада в ОДА одноголосно затвердила подані документи.

Управління культури Полтавської ОДА перед внесло в план роботи на наступний рік заходи по школах Сластіона, щоб дати їм друге життя.