2016 12 30 12:52:33

Руслан Богдан: Зроблю усе можливе для максимального розвитку мого 151 округу та Полтавщини

29 грудня народний депутат України Руслан Богдан (фракція ВО «Батьківщина») здійснив робочу поїздку до Лохвицького та Пирятинського районів, де завершилися реалізація проектів, профінансованих з Державного бюджету.

«За моїм сприянням на райони 151 округу було виділена цільова субвенція у розмірі 4 млн. грн. на соціально-економічний розвиток. Мені надзвичайно приємно побачити результати двох проектів у Лохвицьому та Пирятинському районах. Хочу щиро подякувати місцевій владі, яка вчасно освоїли кошти, і спільними зусиллям нам вдалося значно покращити якість життя територіальних громад. Принагідно, вітаю усіх з прийдешнім Новим 2017 роком! Усього тільки доброго та світлого у новому році та мирного неба на нашою країною. Можу запевнити, що зроблю усе можливо у новому році для максимального розвитку мого округу та Полтавщини», – зазначив народний депутат України Руслан Богдан від ВО «Батьківщина».

Успішна реалізація проекту у Лохвицькому районі дала змогу провестиенергозберігаючі заходи в Лохвицькій центральній районній лікарні та замінити 153 вікон та 6 дверей.

«Щиро вдячні Руслану Богдану за новорічний подарунок для нашої лікарні. Умови перебування пацієнтів та трудового колективу значно покращилися», – подякував головний лікар Лохвицької ЦРЛ Віктор Бурлей.

Руслан Богдан зустрівся з трудовим колективом лікарні та категорично засудив антисоціальний бюджет на 2017 рік, який фракція ВО «Батьківщина» не підтримала: «Вкрай розчаровує та недолуга соціально-економічна політика нинішньої влади, яка просто цинічно знищує український народ. У той час, коли голова правління ПАТ «Укргазвидобування» отримує заробітну плату майже 400 тис. грн на місяць, а секретар керівника – 44 тис. грн, вчителі та лікарі отримують так зване мізерне обманне«збільшення» заробітних плат до 3200 грн., яке при тотальному підвищенні «справедливих» тарифів просто є ганебним та нікчемним. Ще зухвалішим та цинічним є прирівняння зарплати висококваліфікованих спеціалістів до одного рівня з технічним працівниками, робота яких є дуже важливою, але має бути справедливий підхід».

У свою чергу у Пирятинському районі була успішно проведена модернізаціявідділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян у с.Вишневе із застосуванням енергозберігаючих технологій. Таким чином, було замінено 38 вікон та 29 дверей.

«Даний проект був поданий на обласний конкурс проектів, але не отримав перемогу. Тому Пирятинська районна рада дуже вдячна Руслану Богдану, який посприяв з фінансуванням з Державного бюджету і вже сьогодні такий важливий для пирятинської громади соціальний проект успішно реалізуваний», – зазначив голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк.



