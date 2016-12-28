2016 12 28 12:02:34

Репертуарний план Полтавського театру ляльок на січень 2017 року

Репертуарний план Полтавського академічного обласного театру ляльок на січень 2017 року:



01.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 12.00; 14.30 (для сімейного перегляд)

03.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 09.30 (для сімейного перегляду)

04.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 09.30; 12.00 (для сімейного перегляду)

05.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 12.00 (для сімейного перегляд)

06.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 09.30; 12.00 (для сімейного перегляду)

07.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 14.30 (для сімейного перегляду)

08.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 14.30 (для сімейного перегляду)

09.01 «Малюк і Карлсон та веселий Новий рік» початок о 09.30 (для сімейного перегляду)

14.01 Ігрова програма «Свято для всіх» початок о 11.00 (для сімейного перегляду)

15.01 «Троє поросят» початок о 11.00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

21.01 «Снігова Королева » початок о 11.00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)



22.01 «Морозенко» початок о 11.00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)



28.01 «Лускунчик» початок о 11.00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)



29.01 «Пригоди Буратіно або золотий ключик» початок о 11.00 (для дітей віком від 3-х до 12-ти років)

У репертуарному плані театру можливі зміни. Довідки за телефонами: 7 90 81 (каса); 56 43 54 (адміністратор).