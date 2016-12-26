П’яний та без посвідчення водія, – затримали полтавця, який вночі скоїв ДТП
Учора близько опівночі полтавські патрульні виявили автомобіль ВАЗ-217130, який мав механічні пошкодження в результаті наїзду на металеву перешкоду. Подія сталася по вулиці Серьогіна, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.
Охоронці порядку під час спілкування із водієм побачили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Також чоловік не мав при собі посвідчення водія.
Патрульні встановили особу водія ВАЗу та склали на 27-річного мешканця Полтавського району адміністративні протоколи за статтями: 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння) та винесли постанову за частиною 1 статті 126 КУпАП – керування транспортних засобів без відповідних документів. Патрульні евакуювали легковик наарештмайданчик.
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