2016 12 28 13:29:55

Прокуратура Полтавщини підбила підсумки роботи: 63 корупціонери за рік (ВІДЕО)

З початку поточного року прокуратура Полтавської області скерувала до суду 106 протоколів про правопорушення, пов’язані з корупцією: 80 протоколів розглянуто та 63 особи притягнуто до кримінальної відповідальності. Про це повідомили під час прес-конференції прокурор області Микола Кармазін та його заступники Олег Плескач, Олександр Баганець та Олександр Савенко.

Прокурор області розповів, що на кінець року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції області до суду направлено 106 протоколів, з яких 55 — органами прокуратури. Здебільшого суб’єкти притягнуті за порушення порядку врегулювання конфлікту інтересів.

“За кількістю розглянутих судами протоколів Полтавщина займає 10 місце в Україні”, – додав його заступник Олег Плескач.

Також він наголосив, що вдалося знизити темпи зростання злочинності в області, однак у Лубенському та Полтавському районах спостерігається негативна тенденція.

“Станом на 30 листопада обліковано 378 особливо тяжких кримінальних правопорушень, проте минулого року їх було значно більше — 469. Зменшилась кількість умисних вбивств, зґвалтувань, злочинів проти громадської безпеки, незаконних заволодінь транспортними засобами. На 30 % зменшилась кількість злочинів, вчинених неповнолітніми. Залишається нерозкритим 7 умисних вбивств, скоєних цього року”, – розповів Олег Плескач.

Щодо злочинів у сфері паливно-енергетичного комплексу, то протягом року зареєстровано 100 фактів незаконних врізок у магістральні трубопроводи. За словами Олега Плескача, найбільше — у Гадяцькому, Котелевському, Лохвицькому, Полтавському та Чутівському районах.

“На жаль, до суду скеровано лише 3 обвинувальних акти. На даний чяас за 239 кримінальними провадженнями ведеться слідство”, – додав Олег Плескач.

Слідчими прокуратури за результатами досудового розслідування кримінальних проваджень направлено до суду 26 обвинувальних актів стосовно 27 осіб.

“У цьому році викрито 13 фактів отримання неправомірної вигоди. Сума хабарів — майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. За результатами розслідування корупційних злочинів щодо 11 осіб обвинувальні акти направили до суду”, – розповів Олександр Баганець.

Протягом року поновили права майже 100 дітей, на їх користь стягнуто більше 400 тисяч гривень. Також попередження відчуження майна дітей-сиріт вартістю понад 200 тис. грн, поінформував Олександр Савенко.

“Прокуратурою області було заявлено більше 100 позовів в інтересах дітей. Мова йде не лише про стипендії, матеріальну допомогу, а й було 6 випадків повернення житла неповнолітнім. Також накладено арешти на 46 об’єктів нерухомості, які належать неповнолітнім дітям-сиротам”, – зазначив він.

Під час прес-конференції наголосили, що у прокуратурі працює лінія “Викривач”, тож кожен громадянин може допомогти викрити корупціонерів.