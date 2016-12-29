2016 12 29 22:00:21

Метеорологи різко змінили свій прогноз погоди на Новий рік в Полтаві

Тепер, за прогнозами Укргідромецентру 31 грудня вночі буде 3-5 градусів морозу, а вдень – 2 градуси нижче нуля.

1 січня 2017 року в Полтаві вночі очікується також 5-градусний мороз. А вдень стовпчики показуватимуть нульову температуру.

Як в останній день 2016 року, так і в перший день 2017 року очікується ясна погода, без опадів.

Нагадаємо, що ще минулого тижня синоптики прогнозували напередодні Нового року 27-градусні морози, а 1 січня – 15 градусів морозу вночі і 10 градусів морозу вдень.