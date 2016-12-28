2016 12 28 15:30:47

Про склад атестаційної комісії для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р.№442 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 741 від 05.10.2016р.), атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Для організації проведення атестації керівник підприємства видає наказ, у якому затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби – склад цехових (структурних) атестаційних комісій.

До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності, профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа (п.4 Порядку).

Також до її складу рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці підприємства, інших.

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці (п.5 Порядку).

Атестаційна комісія здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах. Складає за результатами атестації перелік: робочих місць, виробництв, робіт,професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством; робочих місць, виробництв, робіт,професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства; робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких потрібно вживати першочергових заходів з їхнього поліпшення.

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству, організації та зберігається впродовж 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких унесено до переліку.

Атестаційна комісія виконує свої функції до призначення нового складу комісії для наступної атестації.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.