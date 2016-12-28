2 листопада 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 758 «Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористично ї операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування» (далі – Постанова).

Постанова прийнята відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та затверджує перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористично ї операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування (далі – перелік).

Так, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористично ї операції, пунктом 33 підрозділу 4 розділу XX Кодексу передбачено тимчасове, на період проведення антитерористично ї операції:

включення до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом «а» підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 Кодексу, в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року,

непроведення коригувань, установлених підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Кодексу, починаючи з 1 січня 2015 року.

ГУ ДФС у Полтавській області