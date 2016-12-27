2016 12 27 12:48:53

Видатки на сектор оборони і безпеки країни складають 5,2% від ВВП, – Порошенко підписав Державний бюджет на 2017 рік

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

Видатки на сектор оборони і безпеки країни складають 5,2% від ВВП. Як зазначив Петро Порошенко, в першу чергу «ці видатки сконцентровані на фінансуванні Збройних Сил України і спрямовані не тільки на фіксацію грошового, медичного, речового та харчового забезпечення, а й на фінансування державного оборонного замовлення».

«Вперше ті нові зразки озброєння, які були розроблені за останні два з половиною роки, перейдуть з процесу випробування до безпосередньої постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших Збройних Сил», – зазначив Президент. При цьому він підкреслив, що інші силові відомства будуть також забезпечені достатнім фінансуванням.

Глава держави особливо відзначив, що Урядом, Президентом, Прем’єр-міністром та Парламентом спільно були зроблені революційні кроки безпрецедентні щодо посилення захисту людей праці – піднято мінімальну заробітну плату до 3200 грн.

«Дуже важливо, що піднімається заробітна платня вчителів, лікарів, в першу чергу кваліфікованих працівників. І ми нарешті маємо можливість, щоб та людина, яка працює, в першу чергу мала відповідне матеріальне забезпечення», – наголосив Президент.

За словами Президента, прийнятий бюджет-2017 є соціальним, реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника, значно покращує інвестиційний клімат в державі.

Також, у бюджеті 2017 року закладені безпрецедентні видатки і на дорожнє будівництво.

Бюджети розвитку місцевих громад зросли у 5-6 разів.

Президент також підписав Закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу».