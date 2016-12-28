2016 12 28 14:29:47
29 грудня о 14:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” (вул. Соборності, 45, к. 517) відбудеться прес-конференція “Співпраця обласного ЦСССДМ із неурядовим сектором: реалізація заходів обласної цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 р”.
Спікери:
Вікторія Геннадіївна Масляк – заступник директора Полтавського обласного центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Світлана Михайлівна Калініченко – керівник відлілу методичного забезпечення соціальної роботи Полтавського обласного ЦСССДМ
Віктор Олегович Шилов – керівник напрямку роботи з підлітками БО «Світло надії»
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