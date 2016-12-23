2016 12 23 12:04:48

26 грудня об 11:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” ( вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться прес-конференція “Полтавщина: енергозбереження та відновлювані джерела енергії. Підсумки 2016 го та плани на 2017 р.”

Короткий опис проблематики:

1) Впровадження енергозберігаючих заходів на тереторії Полтавщини в 2016 р.: стан та основні тенденції. Роль громадських організацій, влади та громадськості.

2) План сталого енергетичного розвитку Полтавщини: з чого почати в 2017 р.

3) Енергозбереження в ОСББ: презентація практичного довідника «Як створити та управляти ОСББ», що був розроблений та виданий за співпраці з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації.

Учасники брифінгу:

1) Юлія Мельник, Голова Правління Громадської організації “ЕКОЛТАВА”, 0999849841, ekoltava@gmail.com

2) Макуха Максим, експерт з питань енергоефективності, представник ГО ЕКОЛТАВА, 0669770098, maxasbox@gmail.com

3) Олег Гапон, експерт з питань впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах , Представник ГО “Товариство охорони природи м.Кременчука”, 0504132075, gapon_oleg@ukr.net