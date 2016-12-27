Полтавським дітлахам нагадали правила безпеки під час новорічних та різдвяних свят
Напередодні новорічних та різдвяних свят співробітники Головного управління ДСНС України у Полтавській області та Національної поліції проводять серед школярів профілактичні заходи, під час яких роз’яснюють правила безпеки та їхню важливість. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Так, фахівці Служби порятунку та представники Нацполіції завітали до Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 й Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19.
Під час профілактичних занять рятувальники роз’яснили школярам правила пожежної безпеки у побуті, як поводитися під час масових заходів, правила безпечної поведінки під час зимових канікул, та, наголосили, на недопущенні випадків пустощів із вогнем, легкозаймистими речовинами та піротехнічними виробами. У свою чергу працівники поліції розповіли школярам про відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень характерних для зимового періоду.
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