2016 12 27 19:51:26

Правоохоронці Полтавщини проводять операцію «Ялинка»

Як повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП області Віталій Ботвина під час заходів перевірили близько 130 ринків, майже 30 одиниць авторанспорту, які перевозили хвоїні насадження

«Робота ця розпочинається з організаційних заходів. Разом з екологічною інспекцією та лісівниками ми проводимо спільні заходи. Робимо спеціальні рейди. Виявляємо порушення, починаючи від адмістративних, торгівля у невизначених місцях. Незаконна рубка передбачає як адміністративну так і кримінальну відповідальність», – сказав Віталій Ботвина.

За його словами в ході проведеня операції затримали 25 громадянин на яких склали відповідні адміністративні протоколи та вилучили 78 ялинок та сосен.