Працівники поліції Полтавщини припинили діяльність 112-ти підпільних гральних закладів
Діяльність 112-ти підпільних гральних закладів припинили працівники поліції Полтавщини спільно з представниками Управління захисту економіки в Полтавській області під час проведення загальнодержавного відпрацювання з протидії нелегальному гральному бізнесу. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.
З початку відпрацювання, яке розпочалось 5-го грудня, правоохоронці вилучили близько 430-ти одиниць грального обладнання та понад 36-ти тисяч гривень, одержаних від гравців.
Загальна вартість вилученого грального обладнання складає понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вилучене обладнання направлено на проведення експертиз. Досудове розслідування у відкритих кримінальних провадженнях триває.
Також, правоохоронцями були складені адміністративні протоколи були на гравців закладів.
Поліція звертається до громадян, якщо вам відомо про незаконну діяльність грального залу, ви можете надавати інформацію до Департаменту захисту економіки Національної поліції України на електронну пошту – dze@ekon.np.gov.ua, за телефоном довіри 098-103-96-59, або до найближчого територіального органу поліції.
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