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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2016 12 28 16:37:41

Працівники поліції Полтавщини припинили діяльність 112-ти підпільних гральних закладів

 

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Діяльність 112-ти підпільних гральних закладів припинили працівники поліції Полтавщини спільно з представниками Управління захисту економіки в Полтавській області під час проведення загальнодержавного відпрацювання з протидії нелегальному гральному бізнесу. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

З початку відпрацювання, яке розпочалось 5-го грудня, правоохоронці вилучили близько 430-ти одиниць грального обладнання та понад 36-ти тисяч гривень, одержаних від гравців.

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Загальна вартість вилученого грального обладнання складає понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вилучене обладнання направлено на проведення експертиз. Досудове розслідування у відкритих кримінальних провадженнях триває.

Також, правоохоронцями були складені адміністративні протоколи були на гравців закладів.

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Поліція звертається до громадян, якщо вам відомо про незаконну діяльність грального залу, ви можете надавати інформацію до Департаменту захисту економіки Національної поліції України на електронну пошту – dze@ekon.np.gov.ua, за телефоном довіри 098-103-96-59, або до найближчого територіального органу поліції.

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