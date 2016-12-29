2016 12 29 11:17:43

Постанова КМУ “Про оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон України у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з діловою або туристичною метою”

УДМС України в Полтавській області інформує, що 05.10.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 №676 «Про оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон України у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з діловою або туристичною метою».

1) Постанова прийнята з метою лібералізації візового режиму з громадянами КНР. Зокрема, положеннями постанови передбачено:

2) можливість оформлення разових віз до 15 днів в пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» на підставі документів, що підтверджують туристичний або діловий характер поїздки;

3) за оформлення віз справляється консульський збір у розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.