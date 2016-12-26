2016 12 26 11:53:39

Поради лікарів: як не захворіти на новорічні свята

Напередодні новорічних свят прийнято піклуватися про подарунки для близьких та святковий стіл. У цій метушні багато хто забуває потурбуватися про своє здоров’я. В результаті довгоочікуване свято може бути зіпсовано застудою або грипом. Причиною загострення хронічних захворювань, головного болю, неврозів і депресії може бути і перевтома. Зберегти гарне самопочуття для приємного святкування новорічно-різдвя них свят вам допоможе своєчасна профілактика:

1. Приймайте вітаміни. Великі дози вітаміну С приймають і для профілактики грипу, і для швидкого одужання. Краще всього, якщо цей вітамін буде в натуральному, а не синтетичному вигляді: пийте настої шипшини, журавлинний і брусничний морси, чай з лимоном.

2. Використовуйте природні фітонциди – часник. Застосовувати його можна і всередину, і зовнішньо. Поставте блюдце з порізаним часником на робочому столі, в спальні і вдихайте його цілющий аромат. Дитині в період епідемії можна вішати на шию часникові буси.

3. Оптимізуйте свій робочий режим, щоб передноворічний цейтнот на роботі не став причиною перевтоми. Періоди активної роботи повинно чергуватися з відпочинком. Для зміцнення нервової системи забезпечте собі і своїм близьким повноцінний сон у провітреному приміщенні.

4. Використовуйте тонізуючі засоби народної медицини. Це допоможе витримати підвищені навантаження. Замість кави пийте зелений чай, виноградний, морквяний, буряковий і гранатовий соки, настій листя брусниці.

5. Щовечора приймайте ванни з ефірними маслами або хвойним екстрактом. Для людей розумової праці також дуже корисні контрастні ванни для ніг. Налийте в один таз гарячу воду (40-50Со), а в інший – холодну. У гарячій воді тримайте ноги 5 хвилин, у холодній – 1 хвилину. Повторіть 3-5 разів. Потім ноги висушіть і помасажуйте з кремом або камфорним спиртом.

6. Відчувши занепад сил, почніть щодня приймати мед з квітковим пилком.Загальнозміцнююч у дію мають також настоянки женьшеню, родіоли рожевої і елеутерококу. Їх можна придбати в аптеці і застосовувати відповідно інструкції.

У період новорічно-різдвя них свят ми набагато більше схильні до регулярного переїдання. Вони можуть загрожувати не тільки шлунковими розладами або отруєннями, але і зниженням імунітету. Адже відомо, що неправильне харчування безпосередньо впливає на імунну систему.

Свята справді можуть внести приємну різноманітність в наші будні, якщо ми будемо трохи обачнішими. Адже захворіти взимку – простіше простого! Якщо ж є всі підстави припускати, що ви все-таки «піймали» вірус, обов’язково зверніться до сімейного лікаря. Не займайтеся самолікуванням.

Прес-центр Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА