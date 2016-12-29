Полтавцю виписали щтраф за хибний виклик “швидкої”

28 грудня о 22-56 год. на тел. «103» Станції ЕМД №1 м. Полтави надійшов виклик від громадянина М. з приводу підвищеного у нього артеріального тиску. Лікарська бригада прибула на виклик вчасно. На момент прибуття бригади екстреної медичної допомоги громадянин знаходився у салоні власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, слухав музику та скарг на погане самопочуття не висловлював. З його слів, викликав бригаду екстреної медичної допомоги, щоб медичні працівники відвели або віднесли його в квартиру на четвертий поверх, при цьому поводив себе агресивно, погрожував медичним працівникам, – повідомили у відділі виїзної екстреної консультативної медичної допомоги КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Зважаючи на ситуацію, що склалася, диспетчером екстреної медичної допомоги був викликаний наряд поліції. Громадянин М. самостійно піднявся до себе в квартиру. Його огляд проводився в присутності співробітників поліції. Встановлено діагноз: «Алкогольне сп’яніння». Надання медичної допомоги він не потребував. Поліцейські виписали постанову по ст. 183 про завідомо неправдивий виклик швидкої.Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковувани х мінімумів доходів громадян.КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та Департамент охорони здоров’я вкотре закликають утриматись від хибних та непрофільних викликів екстреної медичної допомоги!Звільнення служби екстреної медичної допомоги від непрофільних викликів дозволить вчасно прибувати на дійсно важливі та невідкладні випадки та рятувати життя і здоров’я!

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ОДА