2016 12 29 11:48:06

Полтавцям радять подбати про власні автомобілі, аби убезпечити їх від викрадення

Залишаючи автомобіль, не лінуйтеся перевірити, чи щільно закриті всі двері і вікна, а при наявності сигналізації включіть її, якщо навіть на хвилину потрібно залишити вашого вірного друга. Не зайвим буде, якщо ви підстрахуєте сигналізацію яким-небудь механічним пристроєм типу блокіратора керма, важеля перемикання передач, радять у ГУ НП у Полтавській області.

Якщо вам доводиться залишати автомобіль під відкритим небом, намагайтеся ставити його на видному місці, найкраще ставити на платну стоянку або паркування.

Ключі від автомобіля не на хвилину не залишайте в замку запалювання. Не залишайте в салоні автомобіля, тим більше на видному місці, цінні речі, сумки, мобільні телефони тощо – це провокує злочинців.

Уникайте придбання транспортних засобів за дорученням для запобігання в подальшому шахрайських дій стосовно транспорту та будь-яких негативних наслідків, пов’язаних із забороною розпорядження та експлуатації рухомим майном. Використовуйте при оформленні угод нотаріальні заклади та спеціалізовані торговельні організації.

До уваги власників транспортних засобів!

Незаконні заволодіння автотранспортними засобами стосуються кожного водія чи власника, незалежно від моделі авто та року його випуску.

Найпростішим способом позбавити «роботи» потенційних угонщиків є ваша пильність і вжиття елементарних заходів щодо убезпечення автомобіля.