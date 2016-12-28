2016 12 28 13:55:05

Полтавцям нагадують правила проїзду залізничних переїздів

З метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах поліція Полтавщини дає декілька порад учасникам дорожнього руху щодо безпечного поводження на залізничних коліях, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.



Нагадуємо, що основними причинами скоєння даних ДТП є порушення водіями та пішоходами правил перетину залізничних переїздів: ігнорування вказівок або сигналів чергового по переїзду, положення шлагбаума, звукових і світлових сигналів, дорожніх знаків. На жаль, деякі водії нехтують елементарними правилами безпеки, не розуміють, що поїзд розвиває таку швидкість, що зупинитися швидко не вийде. Трапляються навіть випадки, коли порушники не просто проїжджають переїзд на заборонний сигнал світлофора, а навіть власноруч піднімають шлагбаум, щоб продовжити свій рух.

Водіям транспортних засобів та пішоходам варто пам’ятати, що рух через залізничний переїзд заборонено у таких випадках:

– черговий по переїзду подає сигнал заборони руху – стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками;

– шлагбаум опущений або почав опускатися;

– увімкнено забороняючий сигнал світлофора чи звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума;

– за переїздом утворився затор, що зможе змусити водія зупинитися на самому переїзді;

– до переїзду в межах видимості наближається поїзд.

Якщо проїзд через залізничну колію заборонено, водій повинен зупинити свій транспортний засіб перед стоп-лінією, відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом, світлофором так, щоб бачити сигналізацію, а у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні – не ближче 10-ти метрів до найближчої рейки.

Також нагадуємо, що за порушення правил руху через залізничні переїзди передбачена відповідальність за статтею 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Шановні водії та пішоходи! Будьте обачними та не втрачайте пильність. Не поспішайте, адже вас чекають вдома.