Полтавців запрошують в січні заколядувати у музеї Гоголя та музеї весілля
Де краще святкувати Різдво на Полтавщині? Туристичний клуб InGreen радить зустріти Святвечір та Різдво у родинному колі, а наступного дня, 8 січня, разом з дружньою компанією вирушити в захопливу і яскраву пригоду до двох найколоритніших музеїв Полтавщини – музею-садиби Миколи Гоголя в селі Гоголеве та Великобудищанського музею весілля.
Клуб InGreen вже четвертий рік поспіль їздить за цим маршрутом, повертаючи сотні полтавців до споконвічних традицій: колядки, щедрівки, віншування, привітання та вертепу.
В різдвяні дні в гоголівський садибі оживає Коляда. Парубки та дівчата у святкових національних костюмах із музиками, міхоношою, козою, різдвяною зіркою та іншими героями наповнять гоголівську оселю святковим настроєм. Переступаючи поріг музею, відвідувачі покидають XXI століття і опиняються у сторіччі XIX. Тут вас зустрічає господиня – «мама» Гоголя, котра знає сотні неймовірних історій про свого талановитого сина. А кімнатами садиби блукають герої «Вечорів на хуторі біля Диканьки..»
Ще одна колоритна місцина біля Диканьки – музей весілля у Великих Будищах, котрий зберігає звичаї та обряди, пов’язані з народним весільними гуляннями. Весілля на Полтавщині з давніх-давен грали пишно, дотримуючись традицій, які складалися не одне століття. Примітно, що наші пращури мали звичку гуляти весілля після Різдва, адже до Різдва, під час посту, це робити було заборонено. Тож, як бачимо 8 січня – ідеальна дата для тих, хто хоче відвідати музей весілля та стати учасником народних обрядів.
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