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Анонс, Культура, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2016 12 27 09:41:46

Полтавців запрошують на Свято новорічної ночі

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31 грудня о 23.00 на Театральній площі, біля головної новорічної ялинки, відбудеться Свято новорічної ночі.

Як повідомили у Полтавській міській раді, у програмі – виступи найкращих виконавців, вокальних та хореографічних колективів міста.

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