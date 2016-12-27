2016 12 27 09:41:46

Полтавців запрошують на Свято новорічної ночі

31 грудня о 23.00 на Театральній площі, біля головної новорічної ялинки, відбудеться Свято новорічної ночі.

Як повідомили у Полтавській міській раді, у програмі – виступи найкращих виконавців, вокальних та хореографічних колективів міста.