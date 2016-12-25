2016 12 25 10:00:03

Початок акції «Україна та світ святкують Різдво Христове разом» відбудеться сьогодні о 16:00 на Театральній площі міста. Як зазначає прес-служба Полтавської ОДА, захід буде проводитися у рамках святкування 500-річчя реформації в Україні.

Захід присвячений святкуванню Різдва за Григоріанським календарем.

На дану акцію запрошені хори основних протестантських церков та релігійних об’єднань, що діють на території Полтавщини.

Також саме сьогодні в місті починає працювати о 13:30 Різдвяний ярмарок.