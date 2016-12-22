2016 12 22 23:46:55

Полтавців попереджають про густий туман і ожеледицю на дорогах

Вранці 23 грудня і наприкінці дня на дорогах Полтавської області погана видимість, ожеледиця.

23 грудня в у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях вночі та вранці сильний туман, видимість 200-500 метрів. Про це інформує прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ситуація повториться під вечір. Тож водіїв попереджають, щоби були обережними на дорогах.