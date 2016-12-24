2016 12 24 14:24:49

Рішенням фракції Радикальної партії на конкурс керівника Національної поліції України був делегований депутат Верховної Ради від Полтавщини. Ігор Мосійчук.

Про це повідомив лідер “радикалів” Олег Ляшко, підкресливши успішну діяльність Мосійчука на посаді 1-го заступника голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Сам Мосійчук поки що не коментував цю ініціативу.



Нагадаємо, конкурс на посаду голови Нацполіції є відкритий як з числа діючих поліцейських, так і інших осіб, які відповідають вимогам.

Базовими вимогами до претендента є: відповідність загальним умовам вступу на службу в поліцію, повна вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права не менше 7 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Серед вимог до особистісних і професійних якостей названі чесність та бездоганна репутація, мотивація, знання та відданість принципам роботи Нацполіції, політична незаангажованість, сильні управлінські якості.

Конкурс буде проводитися Консультативною відбірковою комісією, яка складатиметься з представників міжнародних організацій та представників сектору громадськості та правозахисної спільноти.

Умови конкурсу оголосять до 8 січня.