2016 12 26 14:25:47

Полтавські рятувальники розповіли, як правильно встановлювати Новорічну ялинку

Одним із головних атрибутів Новорічних та Різдвяних свят є прикрашена ялинка. В той же час, недотримання елементарних вимог безпеки при її встановленні є причиною виникнення надзвичайних подій, зокрема пожеж під час святкування Нового року.

Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися таких правил під час встановлення ялинки:

– розміщуйте ялинку на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на безпечній відстані від електроприладів;

– не встановлюйте ялинку на високій підставці (стілець, журнальний столик тощо);

– поставте стовбур ялинки у відро з мокрим піском і час від часу зволожуйте його;

– на ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні, прикрашати її легкозаймистими матеріалами;

– не використовуйте несправні або саморобні електрогірлянди;

– ні в якому разі не запалюйте біля ялинки бенгальські вогні, інші піротехнічні вироби; пам’ятайте: використовувати в приміщенні піротехніку заборонено;

– діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою тільки у присутності дорослих, вимикайте її, коли виходите з кімнати;

– із метою запобігання виникненню пожежі можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким розчином.

Для ефективного засвоєння всіх зазначених порад 27 грудня на випробувальному полігоні Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту ДСНС України рятувальники продемонструють як правильно встановити новорічну ялинку, використовувати електрогірлянди та піротехнічні вироби і наскільки швидко може поширитися пожежа по кімнаті у разі недотримання правил пожежної безпеки. Тож запрошуємо представників ЗМІ долучитися до заходу. Акредитація триває до 10 ранку 27 грудня. Деталі за посиланням: http://www.dsns.gov.ua/ua/Anonsi/56066.html.