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Головне, Полтавщина, Суспільство



2016 12 23 11:53:02

Полтавська облрада співпрацюватиме з Закарпатською та Івано-Франківською (документ)

Під час сьогоднішнього пленарного засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання, депутати затвердили Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською, Закарпатською та Івано-Франківською обласними радами.

За цим документом підписанти, враховуючи взаємну зацікавленість, співпрацюватимуть у таких галузях як надрокористування, освіта, наука і кільтура, розвиток туризму і спорту, інвестицій та розвиток ділової активності.

Нагадаємо, що сесію Полтавської облради почали традиційно – з хвилини мовчання та нагородження, також вихованці школи мистецтв імені Раїси Кириченко привітали депутатів з прийдешніми святами

Також сесію Полтавської обласної ради можна подивитися онлайн

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