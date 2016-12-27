Полтавщину відвідав Перший секретар Посольства України в Білорусі (ФОТО)

2016 12 27 14:40:10

Полтавщину відвідав Перший секретар Посольства України в Білорус і (ФОТО)

Сьогодні, у день 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь, Полтавщину відвідав Перший секретар Посольства України в Республіці Білорусь Олексій Понкратенко.

Він зустрівся із заступником голови – керівником апарату Полтавської ОДА Миколою Білоконем, заступником директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Вікторією Пилипенко, заступником директора Департаменту освіти і науки ОДА Галиною Гажієнко та викладачем ПНПУ імені В.Г.Короленка Глібом Кудряшовим.

Перший секретар Посольства України в Республіці Білорусь наголосив, що Мінськ сьогодні став майданчиком переговорів з урегулювання ситуації на сході України. Саме в Білорусі відбулися переговори лідерів та міністрів закордонних справ “нормандської четвірки”. Між країнами досягнуто високий рівень взаємодії у сфері торговельно-економічних відносин, підтримуються культурно-гуманітарні зв’язки.

Під час зустрічі обговорили перспективи науково-культурної співпраці Полтавщини та Білорусі.

Також сьогодні Олексій Понкратенко побував на презентації книги викладача Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Гліба Кудряшова «Молитва до Тараса під білоруським небом. Пошанування Т. Г. Шевченка в Білорусі на зорі ХХІ століття».