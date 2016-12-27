2016 12 27 14:56:53

Полтавою курсує 28 автобусів з пандусами



Згідно «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2016 рік» під час ремонту вулиць міста влаштовано більше 100 схилів для маломобільних верств населення. Зокрема, по вул. Івана Мазепи, вул. Симона Петлюри, вул. Колективній, вул. Героїв Сталінграду, вул. Анатолія Кукоби, вул. Шевчека. Про це повідомили під час засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міськвиконкомі, яке провів заступник очільника міста Віталій Нікіпелов. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

За інформацією відділу з питань транспортних перевезень та зв’язку, для збільшення кількості транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення міськвиконкомом прийнято відповідне рішення щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті. Згідно конкурсу передбачено, що не менш як 25% транспортних засобів мають бути пристосованими для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

– Станом на сьогодні, 76 спеціалізованих автобусів з низьким рівнем підлоги працюють на 15 міських автобусних маршрутах, із них 28 – з пандусами. 10 тролейбусів з низьким рівнем підлоги і пандусом здійснюють перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах №5 і №15 «Кільцевий», – доповів начальник відділу з питань транспортних перевезень та зв’язку Олександр Андросов. – У першому півріччі ТОВ «Трек Сервіс Контроль» продовжено роботу з адаптації доступності транспортної інфраструктури міста: було встановлено 5 електронних табло, де відображено час прибуття до зупинок автобусів, що обладнані системами GPS-НАВІГАЦІЇ. Таких транспортних засобів у Полтаві працює уже 105.

Також цього року обладнали пандусами входи до будівель музею Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» та літературної частини Полтавського літературно-меморіального музею В.Г.Короленка, рганізовано 32 інклюзивних класи у восьми загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідною освітою охоплений 51 учень. Введено 11, 25 ставки асистента-вчителя (16 осіб) у восьми інклюзивних школах. Організовано і п’ять інклюзивних дошкільних груп у двох СНВК (№№26, 45), де вперше введено дві ставки асистента-вихователя.

Гостро стоїть і питання доступу до загальноміських зон відпочинку, зокрема пляжів. Не дивлячись на те, що у місті поки що відсутня необхідна інфраструктура, про особливих людей піклуються. Цьогоріч у місті було реалізовано унікальний, єдиний в Україні соціальний проект щодо оздоровлення дітей інвалідів та інвалідів з дитинства (віком до 35 років) на узбережжі Чорного моря. За літо 2016 року оздоровчими послугами було охоплено близько 1000 дітей (разом з одним супроводжуючим), на що з міського бюджету спрямовано 1 млн. 900 тис. грн.

Управлінням охорони здоров’я повідомлено, що ведеться тісна співпраця з проведення аудиту медичних закладів представником Національної асамблеї інвалідів України, співголовою фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «Віра». Відповідно цього, у 2016 році по усім таким закладам була проведена робота щодо покращення забезпечення доступності маломобільних груп населення до міських лікувально-профілактичних закладів.

Також визначили основні завдання на 2017 рік: пропозиція щодо створення програми розробки та встановлення пандусів, яка була б відокремленою від існуючої Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Полтава; відповідне облаштування зупинок громадського транспорту; вирішення питання доступу до прибережної частини річки Ворскла та інше. Ці та інші пропозиції вирішено подати до кінця січня 2017 року.