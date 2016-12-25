2016 12 25 09:12:58

Правоохоронці затримали 55-річного полтавця, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень своїй 86-річній матері, інформація про смерть якої надійшла від родичів загиблої.

Стало відомо, що після вбивства чоловік переховувався.

Поліцейські протягом 24 годин встановили місце його перебування.

– Працівники слідчо-оперативної групи під час виїзду на місце події виявили на тілі жінки тілесні ушкодження, – повідомив начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Олександр Лазар.

– Згодом судово-медична експертиза підтвердила, що пенсіонерка померла внаслідок отриманих ушкоджень. Зважаючи на це, було розпочате кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).

На даний момент вбивця знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, а за скоєний злочин він може бути позбавлений волі на строк до десяти років.