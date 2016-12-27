2016 12 27 12:05:52

Полтава отримала нову туристичну марку

Полтава поповнилося новою туристичною маркою, повідомляють організатори проекту “Туристичні марки – Україна” на своїй сторінці у Facebook.

“В ці передноворічні дні презентуємо вам нову марку! Новою Туристичною маркою поповнилося місто Полтава. Марка присвячується визначній пам’ятці містобудування та архітектури та має назву №423 – Ансамбль круглої площі (1805-1841) – Полтава. З оборотної сторони марки зобразили одну з величних споруд цієї площі зобразили Кадетський корпус (1840)”, – йдеться в повідомленні.



Марка вже надійшла у продаж і всі, хто завітає у Полтаву або хто мешкає там, зможуть її придбати. Раніше були випущені Туристичні марки №422, 424 та 427, які присвячені пам’ятним місцям поблизу Полтави.

Довідково: Туристичні марки (скорочено ТМ) – це дерев’яні кружальця з нанесеним зображенням певної туристичної атракції. Це може бути замок, монастир, храм, музей, пам’ятник, вершина гори, національний парк тощо.

Такий сувенір можна придбати тільки відвідавши об’єкт, зображений на ньому. Наприклад марку, присвячену Палаццо Бандінеллі у Львові, можна придбати лише у цьому музеї і більше ніде. Відтак, ТМ стає своєрідним трофеєм туриста – справжнім підтвердженням вашої мандрівки. Усі ТМ мають свої номери та разом утворюють загальноукраїнську систему унікальних сувенірів.